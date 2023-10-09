إنجاز استثنائي لصلاح في البريميرليج





حقق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إنجازا استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023.

ووفقا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن محمد صلاح اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل أكثر من 10 أهداف وقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة خلال عام 2023، حيث يحرز أو يصنع هدفا كل 88 دقيقة.

وخاض صلاح 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023، ونجح في إحراز 17 هدفا، وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

يذكر أن صلاح سجل ثنائية ليفربول أمام برايتون، أمس الأحد، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2.

وساهم صلاح في 14 هدفا خلال 13 مباراة خاضها في البريميرليج أمام برايتون، بتسجيل 8 أهداف وصناعة 6، وهو أكثر فريق ساهم في تسجيل أهداف أمامه في المسابقة مناصفة مع مانشستر يونايتد.

موقع كووورة