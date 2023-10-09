الكشف عن قائمة السودان لتصفيات مونديال 2026





أعلن المدير الفني للمنتخب السوداني، كواسي أبياه، عن قائمته التي سيخوض بها مباراتي توغو والكونغو في تصفيات كأس العالم 2026، وسيدخل بها معسكرًا إعداديًا يخوض خلاله تجربتين وديتين.

وعرفت قائمة المنتخب عودة مهاجم فاركو المصري، سيف الدين مالك، وكان اللاعب الملقب بـ”تيري” قد غاب عن الجولات الأخيرة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية بسبب الإصابة.

وضمّت القائمة ستة لاعبين محترفين، وهم سيف الدين مالك، وشرف الدين شيبوب، وشادي عز الدين، ومحمد عيسى، وأبوبكر عيسى، ويسن حامد.

علاوة على هذا السداسي، تعزّزت قائمة “صقور الجديان” بستة من لاعبي الهلال، وهم: صلاح عادل، ومحمد عبد الرحمن، وأبو عاقلة عبد الله، وعماد الصيني، وياسر مزمل، ومحمد أحمد إرنق، علاوة على سباعي من المريخ، يتمثل في محمد المصطفى، وبخيت خميس، وأحمد حامد التش، ورمضان عجب، ومصطفي كرشوم، والجزولي نوح، ومحمد الرشيد، كما ضمّت الغاني أبياه أيضًا، وعددًا من لاعبي الدوري الممتاز.

وفي سياق متّصل، كشف أبوبكر الماحي المدير الإداري للمنتخب عن معسكر تحضيري بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، قائلاً: “سيقيم المنتخب معسكرًا تحضيريًا بمدينة الطائف، يؤدي خلاله تجربتين وديتين أمام المنتخبين التشادي والتنزاني، وسيستمر المعسكر حتى موعد مغادرة البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لٱداء الجولة الافتتاحية أمام منتخب توغو يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني”.

وختم تصريحه: “الإعداد سيكون مختلفًا تحت قيادة المدرب المتميز كواسي أبياه، كما نثق قي ظهور رائع لمنتخبنا في التصفيات بالرغم من قوة المنتخبات التي تضمّها المجموعة”.

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