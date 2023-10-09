الشرطة تكشف عن احصائية مهمة لانتهاكات و جرائم حرب الخرطوم





كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم ، عن جملة البلاغات عبر منصة البلاغ الالكترونى لقوات الشرطة لرصد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين خلال فترة الحرب والتي بلغت “28994” منها عدد ” 22150″ بلاغ للمركبات المفقودة و بالتعدي على المال عدد “6704” بلاغ .

وقال التوم، إن جملة البلاغات المدونة في التعدي على النفس بلغت عدد “37” بلاغ ، و جملة بلاغات المفقودين المدونة عدد ” 103″بلاغ

وطلب من المواطنين والذين وقعت بحقهم جرائم وانتهاكات ومخالفات في النفس والاموال من قبل المليشيا المتمردة بضرورة التبليغ الفوري لكل ما تعرضو له وذلك عبر منصة البلاغ الالكتروني حفاظا علي حقوقهم القانونية.