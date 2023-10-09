“من العبث تمزيق أوصال البطولة”.. بلاتر ينتقد مواقع إقامة كأس العالم 2030





انتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، سيب بلاتر، قرار الاتحاد بإقامة نهائيات كأس العالم 2030 في 6 دول تنتمي إلى 3 قارات مختلفة.

وأعلن الفيفا بشكل مفاجئ، الأربعاء، فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، على أن تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الثلاث الأولى من الدورة، احتفالا بالذكرى المئوية لانطلاق للبطولة.

وانتقد بلاتر، الذي تولى رئاسة الفيفا ما بين 1998 و2015، قبل أن يضطر للاستقالة في خضم فضيحة فساد مدوية، هذا القرار لأسباب مختلفة، وقال لصحيفة “سونتاغس بليك” السويسرية: “من العبث تمزيق أوصال البطولة بهذه الطريقة”.

وأضاف أن “نهائيات كأس العالم يجب أن تكون حدثا متماسكا، نظرا لأهمية ذلك لهوية الحدث والتنظيم والزوار”.

وقال بلاتر (87 عاما)، إنه يجب إقامة كأس العالم 2030 “في أميركا الجنوبية، بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة، والتي استضافتها أوروغواي وفازت بلقبها”.

ونقلت الصحيفة عن بلاتر قوله أيضا: “لأسباب تاريخية كان من المفترض إقامة كأس العالم 2030 في أميركا الجنوبية فقط”.

رويترز