بالصور.. إبراهيم جابر يلتقي وزير النقل المكلف

وقال وزير النقل المكلف، فى تصريح صحفى أنه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول موجهات وتوصيات رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بشأن تسهيل الإجراءات وحركة انسياب البضائع والسلع والمواطنين بالمعابر الحدودية ، لافتاً إلى أنه أطلع عضو المجلس على مجمل الإجراءات التى تم تنفيذها لمعالجة المشاكل بالمعابر، مبيناً أن وفداً سيقوم بزيارات ميدانية للمعابر (أرقين وأشكيت) للوقوف على تنفيذ قرارات وموجهات رئيس مجلس السيادة في هذا الصدد.