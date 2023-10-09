سياسية
بالصور.. إبراهيم جابر يلتقي وزير النقل المكلف
التقى عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم وزير النقل المكلف هشام أبو زيد.
وقال وزير النقل المكلف، فى تصريح صحفى أنه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول موجهات وتوصيات رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بشأن تسهيل الإجراءات وحركة انسياب البضائع والسلع والمواطنين بالمعابر الحدودية ، لافتاً إلى أنه أطلع عضو المجلس على مجمل الإجراءات التى تم تنفيذها لمعالجة المشاكل بالمعابر، مبيناً أن وفداً سيقوم بزيارات ميدانية للمعابر (أرقين وأشكيت) للوقوف على تنفيذ قرارات وموجهات رئيس مجلس السيادة في هذا الصدد.
وأشار وزير النقل إلى أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا التى تواجه مرافق قطاع النقل وتطويره وتأهيله، وعمليات التشغيل للنقل النهري بهدف تحقيق استقرار عمليات النقل لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد حالياً والعمل على إعمار وإعادة البناء لمرحلة ما بعد الحرب.
سونا
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