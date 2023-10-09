منتخب السودان مهدد بغياب سيف تيري عن تصفيات مونديال 2026 بسبب التعقيدات المصرية





تسببت التعقيدات في تأشيرة الدخول إلى مصر بالنسبة للسودانيين، في أزمة كبيرة لاتحاد كرة القدم السوداني، سيكلفه غياب الهداف سيف الدين مالك، مهاجم فاركو المصري عن المشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ولن يتمكن المهاجم الأول في صفوف “صقور الجديان” من المشاركة في المعسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخب بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، حيث يوجد اللاعب الملقب بـ”تيري” بالعاصمة المصرية القاهرة حاليًا، وشارك مع فريقه فاركو في الدوري المصري، ولن يتمكن اللاعب مع الالتحاق بمعسكر المنتخب بسبب تعقيدات تأشيرة دخول مصر بالنسبة للسودانيين.

وفي حالة خروج مالك من مصر لن يستطيع العودة إليها والمشاركة مع فريقه المصري، ليكون غيابه عن المعسكر السوداني بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية شبه مؤكد، ما يعني غيابه عن المباريات الودية والتدريبات في ظل توقف الدوريات لتزامنها مع الروزنامة الدولية.

وكثف اتحاد الكرة من محاولاته للحصول على ضمانات كافية لعودة اللاعب للمشاركة مع فريقه في الدوري المصري في حالة عدم إقامة المباريات بمصر بعد المباراتين أمام المنتخبين التوغولي والكونغولي يومي 13 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال أسامة عطا المنان، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة المنتخبات في حديث خاص لـ”winwin”: نجتهد كثيرًا للحصول على ضمانات كافية لعودة سيف تيري في حالة عدم إقامة المباريات في مصر وانتقال المعسكر إلى السعودية.

وأضاف: “كما ضاعفنا من مجهودنا لإقامة المباريات بمصر باعتبار أنها كانت اختيارنا الأول، لاستضافة مبارياتنا في تصفيات كأس العالم ونعتقد أنها اختيار مثالي، تمامًا كما الحال بالمغرب الذي استقبل مبارياتنا في مختلف البطولات في الفترة الماضية”.

وواصل: “نواجه تعقيدات في الحصول على تأشيرة الدخول ونأمل في تذليل كافة العقبات التي تعترضنا، ونعتقد أن تيري أحد اللاعبين المؤثرين في تشكيلة المنتخب ووجوده يمنحنا دفعة كبيرة، بالنظر لقيمته الفنية كماجم متميز، ونأمل كذلك في توفير بيئة عمل مناسبة للطاقم الفني، ونثق في قدرته على تحقيق الآمال والتطلعات بعد أن تم اختياره عن قناعة تامة”.

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