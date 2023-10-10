تغريم الاتحاد والأهلي.. وإيقاف نجم النصر 4 مباريات





أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع عقوبات على أندية الاتحاد والأهلي عقب ديربي جدة.وفاز الأهلي على الاتحاد 1-0 يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووقعت لجنة الانضباط العقوبات التالية، مساء الاثنين:- غرامة 17 ألفا و500 ريال على الاتحاد والأهلي، لتأخر نزولهما لملعب المباراة بين الشوطين.

– تغريم نادي الاتحاد 60 ألف ريال، لرمي جماهيره 10 قوارير مياه تجاه الملعب، والقرار قابل للاستئناف.

– تغريم الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة 30 ألف ريال لعدم ارتداء البطاقة التعريفية، والقرار قابل للاستئناف.

النصر وأبها

كما وقعت اللجنة عدة عقوبات على لاعبي ومسؤولي النصر بعد مباراة العالمي ضد أبها التي انتهت ضمن الجولة نفسها بالتعادل 2-2.

وجاءت العقوبات كالتالي:

– إيقاف لاعب النصر سلطان الغنام 4 مباريات، تشمل مباراة الإيقاف التلقائي، وتغريمه 40 ألف ريال بسبب تلفظه بكلمات بذيئة تجاه الحكم المساعد.

– تغريم مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر 20 ألف ريال، لرفضه الحضور إلى منطقة الإعلاميين بعد المباراة.- تغريم المنسق الإعلامي لنادي النصر سعد الرفدان 20 ألف ريال بسبب نزوله أرض الملعب، واسمه ليس مسجلا في كشف المباراة.

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