خبراء تربويون يطالبون بتذليل جملة من المعوقات تعترض فتح المدارس





ناشد خبراء تربويون تحدثوا إلى “اليوم التالي” كلا من وزارة المالية الاتحادية وحكومات الولايات بضرورة توفير مرتبات المعلمين والوصول إلى صيغة مرضية لهم لانطلاق العام الدراسي.

وأشاروا إلى أهمية الجلوس مع جهات الاختصاص ممثلة في كلٍ من الرعاية الاجتماعية والعون الإنساني لإيجاد بدائل لسكن النازحين القاطنين بالمدارس، وتوفير المناهج والمعلمين وفتح باب التعيين والاستفادة من المعلمين النازحين من الخرطوم لسد النقص بالولايات.

وشدد الخبراء على ضرورة ملء الفراغ والربكة التي تشهدها وزارة التربية الاتحادية الحالية، مطالبين باستمرار وكيل الوزارة المُقال “حمد سعيد” الذي قام بطرح رؤية علمية وفنية واضحة المعالم بمشاركة أهل الشأن والدراية التي أعدت خلال شهر أغسطس المنصرم.

محذرين من مغبة غياب الرؤية في ظل ظروف معقدة لافتين إلى التضارب والارتباك الذي طال المشهد التربوي في الوقت الراهن خاصة وأن الوكيل حمد هدفت رؤيته إلى تجنيب البلاد شبح تجميد العام الدراسي، وان الرؤية كانت تتسق مع توجيهات رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء لخلق أرضية وتجهيز المطلوبات حتى يتسنى بدء العام الدراسي بنهاية اكتوبر الحالي.

ودعا الخبراء إلى ضرورة التنسيق بين الداخل والخارج بشأن التعليم العام مع مراعاة مسائل وإجراءات انتقال الطلاب النازحين من الولايات غير الآمنة إلى المستقرة، فضلاً عن فتح باب للنقاش والعصف الذهني لبدء العام الدراسي.

اليوم التالي