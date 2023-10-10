قرار مفاجئ من رونالدو لتكرار مجد ميسي





أثار كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الجدل بقراره الجديد بشأن موعد اعتزال الساحرة المستديرة.

ووفقا لشبكة “جول” العالمية، فقد قرر رونالدو، تأجيل قرار الاعتزال، ليكون عقب نهائيات كأس العالم 2026.

وقالت الشبكة، نقلا عن إذاعة “كادينا كوبي” إن رونالدو أبلغ إدارة النصر، بأنه يرغب في تمديد عقده حتى 2027، بسبب تخطيطه لخوض المونديال وهو لاعب في صفوف “العالمي”.

ودعمت مصادر عربية وأخرى بريطانية (الديلي ميل) صحة هذه الأنباء، وأن رونالدو منفتح على تمديد مسيرته في دوري روشن.

ويسعى رونالدو لاستغلال وجود العديد من العناصر المميزة في صفوف البرتغال، للمنافسة مجددا على لقب كأس العالم، ومحاولة تكرار إنجاز منافسه التاريخي ليونيل ميسي الذي حمل لقب مونديال 2022.

وكان ميسي قد صرح بأنه لا يعتقد مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026، ويرى أن التتويج في قطر، ربما كان ظهوره الأخير في المونديال.

وسبق أن صرح رونالدو بأنه قد يفكر في الاعتزال عقب خوض يورو 2024 مع منتخب بلاده، لكنه الآن يقترب من البقاء في الملاعب حتى يبلغ 42 عاما.

ويمتد العقد الحالي لرونالدو مع النصر حتى صيف 2025، وسبق أن كشفت عدة تقارير بأنه يحصل على 200 مليون يورو كراتب سنوي.

كما ربطت تقارير بين لعب رونالدو في دوري روشن، ودوره المحتمل في الترويج لتنظيم السعودية لكأس العالم 2034، وبالتالي فإن تجديد عقد صاروخ ماديرا قد يدعم هذه الفكرة.

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