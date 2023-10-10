بالصور.. قائد الفرقة (18) مشاة كوستي يتفقد القطاع الغربي

تفقد السيد قائد الفرقة (18) مشاة اللواء الركن سامي الطيب الخطوط الأمامية في القطاع الغربي ضمن حدود مسؤولية الفرقة بتندلتي يرافقه السيد رئيس شعبة العمليات و رئيس شعبة الإستخبارات و قائد كتيبة المهندسين.

وكان في إستقبالهم قائد القطاع الغربي العميد الركن مالك محجوب عثمان، حيث هدفت الزيارة لتفقد المواجهات بتندلتي الموقع الجنوبي والغربي، ووقف قائد الفرقة وأركان حربه خلال الزيارة على الجاهزية واطمأن على الروح المعنوية العالية ،لأبطال الفرقة (18) المنتشرين في حدود القطاع الغربي.