شاهد بالفيديو.. “يا قمر دورين” سودانيون وأجانب في لندن يدعمون القوات المسلحة في إنهاء تمرد مليشيات الدعم السريع

يا قمر دورين أنا شفتك وين .. على وقع هذه الكلمات والأنغام الجميلة المصاحبة، شارك سودانيو لندن وبعض الداعمين من الأجانب في النصرة المعنوية للقوات المسلحة السودانية.

وتحدث مجموعة من السودانيين عن المعاناة التي واجهها الشعب عقب تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وقيامهم بانتهاكات فظيعة لم تحدث في تاريخ السودان.

شمس الصباح والصباح رباح شمسك ياوطني .. طعم النجاح الزانو كفاح .. طعمك ويا وطني .. وجدت مشاهد الدعم السوداني من لندن تعاطفاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين”، وعبر المتفاعلون عن حسهم الوطني العالي ورغبتهم في فداء السودان.

ويخوض الجيش السوداني وبمؤازرة شعبية قتالاً عنيفاً منذ ستة أشهر لإنهاء تمرد الدعم السريع، في أشرس معارك الوطن “معركة الكرامة”.

شاهد الفيديو – سودانيون في لندن:

رصد وتحرير – “النيلين”