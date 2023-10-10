المغرب يحاول إقناع يامال بترك إسبانيا





يتمسك منتخب المغرب بأمل إقناع لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، بتمثيل أسود الأطلس في المستقبل بدلا من إسبانيا.

وولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ولذلك كان بإمكانه تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة.

ووفقا للوائح الفيفا، يمكن للاعب مزدوج الجنسية، تغيير المنتخب الذي يمثله، إذا لم يلعب 3 مباريات رسمية أو ودية، أو قضى 3 سنوات دون اللعب للمنتخب الوطني الذي ظهر معه لأول مرة.ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن استبعاد يامال من المشاركة مجددا مع إسبانيا خلال التوقف الدولي الحالي منح المغرب أملا في محاولة إقناع اللاعب الشاب بتمثيل أسود الأطلس.

وكشفت أن الاتحاد المغربي مستعد لتقديم عرض مالي ليامال لإغرائه بتمثيل أسود الأطلس، وأن يكون واجهة جذابة للمنتخب الذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2030.

وشارك لامال مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي الماضية، وسجّل هدفًا في الفوز على جورجيا (7-1)، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

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