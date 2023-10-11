🔴 انطلاق خدمة الحصول على الجواز السوداني في مصر والسعودية وقطر





كشف العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عن إعلان الادارة العامة للجوازات والهجرة عن انطلاقة خدمة (الحجز الالكتروني,والإستعلام ،والاستلام)اعتبارا من يوم الأربعاء و(الدفع الالكتروني عبر كل التطبيقات البنكية)اعتبارا من يوم الخميس. للحصول علي الجواز الالكتروني

عبر المراكز التالية : جوازات البحر الاحمر والمغتربين بمدينة بورتسودان ومدينة ودمدني بولاية الجزيرة ، و تتوفر الخدمة ايضا للمغتربين بالخارج بكل من سفارة السودان بالرياض بالمملكة العربية السعودية ومتاحة بسفارة السودان بالعاصمة القطرية الدوحة وسفارة السودان بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.