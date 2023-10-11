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بنك الخرطوم يعلن عن عودة خدمة فتح الحساب أونلاين
أعلن بنك الخرطوم عن عودة خدمة فتح الحساب – أونلاين- داخل السودان، بعد توقفها لستة أشهر بسبب الحرب.
وتتم الإجراءات الأولى عبر الرابط:
ثم تستكمل الإجراءات عبر زيارة أحد فروع بنك الخرطوم بالولايات، حسب الفرع الذي يختاره العميل.
المطلوبات وخطوات الإجراء بحسب ما نشر البنك على صفحته الرسمية:
١/ تسجيل بياناتك الشخصية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم تعبئة الاستمارات البنكية الخاصة بالخدمة وإرفاق صورة من إثبات الهوية والتوقيع، ومن ثم سيصلك رمز لتأكيد الطلب على عنوانك البريدي.
٢/ زيارة الفرع الذي اخترته من فروع البنك بالولايات.
٣/ إحضار أصل إثبات هويتك (جواز سفر سار المفعول او بطاقة قومية سارية).
٤/ ايداع مبلغ مالي 10.000 جنيه سوداني، إيداع اولي تخصم منه رسوم فتح الحساب والدمغات.
– يجب ألا يكون لدى العميل حساب في بنك الخرطوم، ويجب ان يتواجد العميل (شخصيا) في الفرع لإكمال الإجراء.
– يجب ان يتم استخدام بريدك الإلكتروني الخاص* او انشاء بريد الكتروني خاص بك بنفسك لتجنب اي احتيال عبر اي طرف ثالث.
نوع الحساب: توفير.
الخدمة متاحة حاليا للسودانيين فقط.
رصد وتحرير – “النيلين”
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