وزير الصحة الإتحادي المكلف يشارك في اجتماعات “الصحة العالمية” بالقاهرة





شارك وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، في افتتاح الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المنعقدة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة تحت شعار “معًا لمستقبل أفضل صحةً”، والتي يستمر جدول أعمالها حتى يوم الخميس المقبل.

وتضمن الافتتاح كلمة المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ الدكتور أحمد المنظري وكلمة مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم وعدد من ضيوف الدورة الحالية.

كما التقى الوزير أثناء الإجتماعات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس ادهانوم، بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان د. نعمة سعيد عابد و مرشح السودان لمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط بروف احمد فرح شادول ، ومدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالإنابة د. الاء الطيب مدثر.

وتم خلال اللقاء بحث أهم التحديات الصحية التي تواجه القطاع الصحي بالسودان خاصة خلال الفترة الحالية بسبب الحرب وسبل الحد منها والتغلب عليها، لتحقيق مستقبل أفضل صحة وضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة من خلال العمل على تعزيز الصحة المستدامة في دول إقليم شرق المتوسط، والعمل على زيادة تدخلات المنظمة خاصة في توفير الإمداد الدوائي للأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض الوبائية، خاصة الأمراض التي تسببها النواقل .

وقال الوزير، أن المانحين من دول شقيقة ومنظمات دولية وإقليمية كان لها دور في سدة الفجوة ولكن ماتم تقديمه لا يغطي الحوجة الحقيقية للصحة من أدوية أساسية ومنقذة للحياة ،بالإضافة إلى المستهلكات الطبية .

وقدم الوزير شرحا مفصلا عن أولويات وزارة الصحة الإتحادية في خلال هذه المرحلة، كاشفا عن إعداد مخازن للإمداد بولايات (البحر الأحمر، الجزيرة، النيل الأبيض، نهر النيل) لإستلام الأدوية وتوزيعها على ولايات السودان المختلفة، مطالب الصحة العالمية بزيادة التدخلات والإستجابة السريعة والعمل يد بيد لإعادة النظام الصحي بالسودان.

وأشار الوزير إلى هناك أمراض تمت مكافحتها في السابق بفضل الجهود المبذولة ولكن بسبب الحرب عادة من جديد، داعيا المنظمة بتوفير كواشف الفحص السريع لابعض الأمراض. شاكرا للدكتور تيدروس على جهوده وجهود المنظمة في تقديم العون والسند للسودان .

من جانبه اكد الدكتور تيدروس،على دعم القطاع الصحي بالسودان، واعدا بزيادة التدخلات وبصورة سريعة، حسب الحوجة التي تحددها الوزارة، متمنيا أن ينعم السودان بالأمان، لتحقيق التنمية، مؤكدا ان الصحة في السودان من اولويات منظمة الصحة العالمية.