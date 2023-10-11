سياسية
أردول: من يضع هذه الصورة لا يدري كم من الوقت قضيته لألبس هذا الزي – صورة
قال مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للمعادن: يبدو إن الجنجويد لم يجدوا ما يبحثوا عنه في بيوتنا عندما اقتحموها وسكنوا فيها ، وجدوا فقط هذه الصور والذكريات التي وثقنا فيها لمحافل حياتنا واحبائنا الراحلين ومكتبتي العربية والانجليزية واللوحات وبعض المقتنيات الصغيرة ولكنها ذات قيمة معنوية عالية عندنا.
سنعود وسنحرر بلادنا من عبثهم وسيخرجوا ذليلين ملاحقين في كل مكان .
من يضع هذه الصورة لا يدري كم من الوقت قضيته لالبس هذا الزي (رووب خريجي الدراسات العليا ) وكم من المسافات قطعت وكم من الليالي سهرت والكتب قرأت.
وكتب أردول على صفحته الرسمية بأن الصورة ارسلها لي احد الرفاق وقال وجدها منشورة في السوشيال ميديا وقد تركتها معلقة في الحائط….
رصد وتحرير – “النيلين”
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