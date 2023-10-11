أردول: من يضع هذه الصورة لا يدري كم من الوقت قضيته لألبس هذا الزي – صورة

قال مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للمعادن: يبدو إن الجنجويد لم يجدوا ما يبحثوا عنه في بيوتنا عندما اقتحموها وسكنوا فيها ، وجدوا فقط هذه الصور والذكريات التي وثقنا فيها لمحافل حياتنا واحبائنا الراحلين ومكتبتي العربية والانجليزية واللوحات وبعض المقتنيات الصغيرة ولكنها ذات قيمة معنوية عالية عندنا.

سنعود وسنحرر بلادنا من عبثهم وسيخرجوا ذليلين ملاحقين في كل مكان .