بالصور.. مدير قوات الجمارك يقف علي سير العمل بمعبر ارقين ويفتتح الحظيرة الجمركية بالمعبر

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير قوات الجمارك وقف علي سير العمل والاداء بالمعبر واستمع الي تنوير متكامل قدمه العميد شرطة اسعد خالد مدير جمارك حلفا والعقيد شرطة محمد منصور علي سير العمل بالمحطة وما يقوم به المعبر من تكملة للاجراءات الجمركية لكافة شاحنات البضائع القادمة للبلاد بجانب تذليل الصعاب التي تؤدي الي تكدس الشاحنات بالمعبر ، وحث حسب الكريم القوة علي تنفيذ قرارات رئيس مجلس السيادة في زيارته لجمارك أرقين الأخيره وتنفيذها والتقيد التام بذلك.