سياسية
بالصور.. مدير قوات الجمارك يقف علي سير العمل بمعبر ارقين ويفتتح الحظيرة الجمركية بالمعبر
تفقد الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك معبر أرقين الحدودي رفقة اللواء شرطة (حقوقي) عبد الرحمن بدوي
وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير قوات الجمارك وقف علي سير العمل والاداء بالمعبر واستمع الي تنوير متكامل قدمه العميد شرطة اسعد خالد مدير جمارك حلفا والعقيد شرطة محمد منصور علي سير العمل بالمحطة وما يقوم به المعبر من تكملة للاجراءات الجمركية لكافة شاحنات البضائع القادمة للبلاد بجانب تذليل الصعاب التي تؤدي الي تكدس الشاحنات بالمعبر ، وحث حسب الكريم القوة علي تنفيذ قرارات رئيس مجلس السيادة في زيارته لجمارك أرقين الأخيره وتنفيذها والتقيد التام بذلك.
وكان مدير قوات الجمارك قد افتتح الحظيرة الجمركية بمعبر ارقين والتي تهدف الي تبسيط وتسهيل حركة التجارة وعبور البضائع والسلع وانسيابها بكل سهولة ويسر والتقي مدير قوات الجمارك بممثلين للمخلصين باعتبارهم الجسم الشرعي للتواصل مع إدارة الجمارك لتكملة حلقة تسهيل حركة التجارة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد