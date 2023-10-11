لجنة أمن محلية شرق الجزيرة تقف على الأوضاع بمنطقتي ود راوة والعيدج





تفقدت لجنة أمن محلية شرق الجزيرة منطقتي ود راوة والعيدج للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية حيث ضم الوفد المدير التنفيذي للمحلية ومقرر اللجنة واعضاء اللجنه الأمنية

والتقت اللجنة بأعيان المنطقتين وجمع من المواطنين وناقشت عددا من المقترحات التي تصب في جوانب التأمين حيث نالت الزيارة الميدانية قبولا من اهالي المنطقتين.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن لجنة أمن المحلية قامت بزيارة ارتكازات القوات المسلحة والشرطة

وقسمي شرطة ود راوة والعيدج والوحدة الإدارية والمحكمة.

المكتب الصحفي للشرطة