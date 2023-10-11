وزير الخارجية السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط





أجرى السيد السفير علي الصادق، وزير الخارجية محادثة هاتفية يوم ١٠ اكتوبر ٢٠٢٣، مع السيد ميخائيل بقدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الازمة في السودان بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع المحلولة، حيث قدم السيد الوزير آخر التطورات واستعرض الانتهاكات الجسمية والمستمرة للمليشيا المتمردة.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، من جانبه، حرص بلاده على سيادة السودان وسلامة ووحدة أراضيه، مشيرا الي ضرورة السعي لوقف العدائيات تمهيدا للحل السياسي.

وتناول الطرفان خلال المحادثة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق وتبادل الدعم في الأمم المتحدة و في المحافل الدولية الاخرى.