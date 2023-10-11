جمارك النيل الابيض تتفقد مصابي وجرحي العمليات في معركة الكرامة بالمستشفي العسكري بكوستي





تفقد مدير شرطة ولاية النيل الابيض اللواء شرطة حقوقي سيف الدين احمد الحاج برفقة قائد ثاني الفرقة الثامنة عشر مشاة العميد ركن جمال جمعة ومدير ادارة الجمارك العميد دكتور محمد نصر عبدالله والعميد شرطة حقوقي بكري بشير قسم الله مدير إدارة مكافحة التهريب تقفدوا صباح اليوم بمستشفي كوستي العسكري جراحي ومصابي معركة الكرامة من منسوبي القوات المسلحة وذلك انفاذا لمبادرة مدير عام قوات الجمارك السودانية.

وحيا العميد دكتور محمد نصر عبدالله مدير ادارة الجمارك بالولاية مجاهدات وتضحيات القوات المسلحة في الذود عن حياض الوطن وقال ان هذه الزيارة تاتي برعاية من مدير شرطة الولاية وهي تعبيرا عن تضامن قوات الجمارك والشرطة ووقفوها مع القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.