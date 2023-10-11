بالصور.. شرطة محلية كرري تحتفل بتخريج الدارسين على استخدام الأسلحة المعاونة

احتفلت شرطة محلية كرري اليوم بتخريج كوكبة من الدارسين بعد أن تلقوا دورة في استخدام الأسلحة المعاونة، وذلك لرفع كفاءة وقدرات القوات، وذلك بمباني إدارة العمليات بالمحلية.

هذا وقد أشاد اللواء شرطة دفع الله طه مدير شرطة المحلية بالمعلمين والقائمين على أمر الدورة والدارسين ودورهم الكبير في تلقي التعليم بكل سهولة وذلك للمساعدة في تأمين كافة انحاء المحلية. وأكد أن هذه الدورات ستتوالى لتشمل كافة إدارات المحلية والإدارات المتخصصة الملحقة بها. وأشاد بدور الشرطة في تأمين وهدوء الأحوال بالمحلية باستثناء بعض المناوشات مؤكدا قدرة القوات المسلحة على التعامل مع هذه التفلتات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان