سياسية
وزير الداخلية السوداني يعلن عن ترقية من أسهموا في إنقاذ بيانات المرور والجوازات والسجل المدني
أعلن المدير العام لقوات الشرطة السوداني – وزير الداخلية المكلف عن ترقية من أسهموا في إنقاذ بيانات المرور والجوازات والسجل المدني الرتبة الاعلي.
وأكد الوزير جاهزية قوات الشرطة في ادائها لواجباتها بمهنية واحترافية وفق خططها الموضوعة ومشروعاتها والياتها، وأنها وبما تمتلكه من خبرات تراكمية قادرة علي تحقيق كافة اهدافها وفق القانون وان خطتها لما بعد الحرب جاهزة وتم تسليمها الي مجلس الوزراء.
وأشار وزير الداخلية المكلف بأن نظام المرور الحالي قادر علي ضبط اي مركبة مسروقة واتخاذ اجراءات قانونية بشأنها.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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