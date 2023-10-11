وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإنابة





على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجنة التنفيذية لبرامج المفوضية السامية للاجئين، التقى وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق على بالسيدة ندى الناشف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإنابة يوم أمس.

استعرض وزير الخارجية الأوضاع الراهنة بالسودان خاصة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان.

وتناول وسيادته خروقات وانتهاكات المليشيا المتمردة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما شرح سيادته مجهودات السودان نحو ترقية وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة، مشيراً الى مهام واختصاصات لجنة التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة، ومجهودات المؤسسات المعنية الأخرى في مجالات حكم القانون ومنع الإفلات من العقاب.

كما تطرق سيادته لمشروع القرار المقدم من بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان ووصفه بالخطوة التي تتجاهل الأولويات الراهنة بالسودان والقفز فوقها، وكذلك تتجاهل تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان.

فيما رحبت السيدة نائب المفوض السامي من جانبها بحرص حكومة السودان على مواصلة مجهوداتها في مجال منع الإفلات من العقاب، وترقية معايير حقوق الإنسان، والالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.