بادي يوجه بزيادة الرقعة الغابية بنسبة 50% من مساحة الاقليم

وتناول اللقاء مجمل القضايا ذات الصلة ببرامج ومشروعات الحماية والإستزراع الغابي على مستوى الإقليم، حيث وجه الحاكم بضرورة العمل على زيادة الرقعة الغابية على مستوى الإقليم وصولاً بمساحة الغابات لأكثر من 50% من المساحة الكلية للإقليم.

المدير العام لهيئة الغابات أوضح أنه قدم تنويراً متكاملاً حول المنجزات التي تمت على صعيد الإستزراع الغابي للعام الحالي 2023م الى جانب سير الأداء ببرامج الحماية بالتركيز على القطاع الغابي بمحافظة باو في ظل المخاطر التي تهدد القطاع الغابي بالمحافظة بسبب العودة المكثفة من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا، موضحاً أنه تم إطلاع السيد الحاكم على برامج التنسيق بين الهيئة ومحافظة باو والإدارات الأهلية بالمحافظة في سبيل تفعيل برامج الحماية والإستزراع الغابي على مستوى المحافظة.