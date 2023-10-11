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بادي يوجه بزيادة الرقعة الغابية بنسبة 50% من مساحة الاقليم
إلتقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه اليوم بالمهندس عبدالله عيسى زايد وزير الزراعة والغابات والأستاذ جعفر جاكلو محافظ محافظة باو يرافقهما الدكتور يوسف سليمان المدير العام لهيئة الغابات بالإقليم.
وتناول اللقاء مجمل القضايا ذات الصلة ببرامج ومشروعات الحماية والإستزراع الغابي على مستوى الإقليم، حيث وجه الحاكم بضرورة العمل على زيادة الرقعة الغابية على مستوى الإقليم وصولاً بمساحة الغابات لأكثر من 50% من المساحة الكلية للإقليم.
المدير العام لهيئة الغابات أوضح أنه قدم تنويراً متكاملاً حول المنجزات التي تمت على صعيد الإستزراع الغابي للعام الحالي 2023م الى جانب سير الأداء ببرامج الحماية بالتركيز على القطاع الغابي بمحافظة باو في ظل المخاطر التي تهدد القطاع الغابي بالمحافظة بسبب العودة المكثفة من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا، موضحاً أنه تم إطلاع السيد الحاكم على برامج التنسيق بين الهيئة ومحافظة باو والإدارات الأهلية بالمحافظة في سبيل تفعيل برامج الحماية والإستزراع الغابي على مستوى المحافظة.
وأضاف الدكتور يوسف سليمان أن الحاكم أمن على المقترح الخاص بقيام مؤتمر لدعم الإستثمار في قطاع الصمغ العربي مطلع شهر نوفمبر القادم، مبيناً أن الحاكم اكد اهتمامه بتحسين بيئة العمل ودعم العاملين بالقطاع الغابي.
سونا
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