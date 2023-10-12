شاهد بالفيديو.. “حميدتي يا خاين” أبطال الفرقة السادسة مشاة بالفاشر يتغنون بالربابة ويحتفلون بالانتصارات





ما زالت قوات الدعم السريع “المتمردة” تحاول مهاجمة الفرق العسكرية للجيش السوداني في مناطق متفرقة، ومازالت تجد نفس الجزاء في كل مرة، السحق والتدمير من قبل أبطال متشربين بحب هذا الوطن.

عقب انتصار كبير لأبطال الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، قاموا بالاحتفال بطريقتهم الخاصة على أنغام الربابة وغناء أحد الجنود “حميدتي يا خاين”.

وبحسب المقطع المنشور على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية ورصد محرر “النيلين”، توعد أبطال الجيش المليشيا المتمردة بالحسم قريباً في معركة الكرامة، ومن ثم الاحتفال الأكبر بمشاركة كل الشعب السوداني.

شاهد بالفيديو احتفال الفرقة السادسة مشاة:

رصد وتحرير – “النيلين”