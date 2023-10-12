سياسية
مدير جامعة الجزيرة يرحب بقرار فتح الجامعات السودانية
رحب البروفسير صلاح الدين محمد العربي مدير جامعة الجزيرة بقرار فتح الجامعات في الولايات المستقرة.
ولفت العربي في تصريح (لسونا) إلى أن جامعة الجزيرة بدأت الترتيب مسبقاً لإفتتاح الجامعة جزئيا بالتركيز على الطلاب الخريجين وطلاب السنة الأولى لتجاوز تراكم الدفعات.
وأشار مدير جامعة الجزيرة لضرورة الترتيب مع بعض الجهات المساندة في صندوق رعاية الطلاب وعمداء الكليات لإنفاذ القرار .
سونا
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