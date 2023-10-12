مدير جامعة الجزيرة يرحب بقرار فتح الجامعات السودانية

ولفت العربي في تصريح (لسونا) إلى أن جامعة الجزيرة بدأت الترتيب مسبقاً لإفتتاح الجامعة جزئيا بالتركيز على الطلاب الخريجين وطلاب السنة الأولى لتجاوز تراكم الدفعات.