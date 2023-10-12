السودان يشارك في إجتماع مجلس الجامعة العربية بشأن التطورات بفلسطين





شارك السودان في إجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن التطورات في فلسطين، يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بالقاهرة.

وأناب السيد السفير محمد عبد الله التوم، رئيس بعثة السودان الدبلوماسية بالقاهرة ومندوب السودان لدي الجامعة العربية، عن السيد وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق على.

وتضمن خطاب السودان الذي سلم الى سكرتارية الاجتماع الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني تحت القصف والتدمير والحصار وقطع الإمدادات كافة.

وأوضح الخطاب إن التصعيد الخطير غير المسبوق في فلسطين سببه استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعا إلى تضافر الجهود العربية والدولية للوصول لوقف فوري لإطلاق النار، مشددا على أن إنهاء هذه الدوامة من العنف والعنف المضاد وجلب السلام والاستقرار الى المنطقة، يحتم الولوج إلى لب القضية وهي العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو 1967.

وقرر مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية.

كما ادان قتل المدنيين وجميع الأهداف المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.