والي ولاية البحر الأحمر يشهد إفتتاح مبنى المرور السريع ببورتسودان





شهد والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج أحمد إفتتاح مبنى المرور السريع بولاية البحر الأحمر، على يد مدير عام قوات الشرطة، وزير الداخلية المكلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بحضور قيادات العمل الشرطى بوزارة الداخلية.

خاطب الوالي المناسبة، مشيداً بدور الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وخدمة المجتمع، موضحاً أن إفتتاح مبني المرور السريع إضافة حقيقية لجهود الشرطة لخدمه المواطنين.

من جانبه أكد وزير الداخلية المكلف جاهزية الشرطة للقيام بدورها تجاه الوطن، مشيراً إلى خطة عمل الشرطة لما بعد الحرب، معلناً عن ترقية منسوبي الشرطة الذين استعادوا أنظمة السجل المدني، بالإضافة إلى التمييز الخاص لمنسوبي الشرطة في مناطق العمليات.