اقتصاد وأعمال
لجنة إنجاح الموسم الزراعي بالولايات تعقد مؤتمرا صحفيا
عقدت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالولايات برئاسة والي القضارف وعضوية والي سنار ومشاركة وزير الزراعة الاتحادي مؤتمراََ صحفياََ في ختام جولاتها على اقليم النيل الأزرق و ولاية سنار والمشروعات الزراعية بها.
وأكد المتحدثون أن البلاد لن تحارب اقتصادياََ عن طريق الزراعة وبشرت اللجنة بإنتاج كافي لسد أية فجوة غذائية .
إلى ذلك استعرض رئيس اللجنة العليا الدكتور محمد عبدالرحمن محجوب النمير والي ولاية القضارف ما تم إنجازه من توصيات ورشة القضارف التي عقدت في العشرين من يونيو.
وأكد في كلمته أن تضافر الجهود الرسمية وجهود المزارعين أدى إلى تنفيذ كافة التوصيات والحلول مما أدى إلى تجاوز العديد من العقبات التي سببتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .
فيما أعلن والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي في رده على أسئلة الصحفيين أن الولاية تطرح عدد ٣٢٥ مشروعاََ استثمارياََ.
وقال إن الموسم الزراعي بالولاية مبشر وأن عمليات حصاد السمسم قد بدأت فعلياََ مشيراََ إلى تعاقد الولاية مع شركة لمكافحة الآفات والعمل بالتعاون مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتأمين المشاريع الزراعية وفقاََ للتوصية الواردة بورشة القضارف التي ألزمت الولايات بالتأمين، كما صدر قراراََ بتشكيل لجان عليا للمتابعة بالولايات.
وأعرب عن سعادته بوصول الآلات النمساوية والتمويل لمشروع السوكي الزراعي لأهميته في دعم قطاعات واسعة من مواطني الولاية تعتمد على المشروع .
وكشف وزير الزراعة والغابات الدكتور أبوبكر عمر البشرى في كلمته أن المساحة المزروعة في هذا الموسم تفوق مساحة العام الماضي، مثمناََ جهود اللجنة، والعاملين بالوزارة الذين باشروا عملهم بالمعابر لتوفير الواردات لتأمين الغذاء وتوفير ايرادات أسهمت في صرف المرتبات.
وكان رئيس واعضاء اللجنة العليا و وزير الزراعة الاتحادي والمختصين في هيئة البحوث الزراعية قد وقفوا على الحقول الايضاحية للعينات المحسنة من البذور والاستخدام الأمثل للتقانات الزراعية، بالشركة العربية للبذور بسنار، كما وقفوا على المخزون الاستراتيجي ومطاحن فضل تور الدبة للغلال. بمدينة سنار.
سونا
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