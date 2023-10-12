لجنة إنجاح الموسم الزراعي بالولايات تعقد مؤتمرا صحفيا

عقدت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالولايات برئاسة والي القضارف وعضوية والي سنار ومشاركة وزير الزراعة الاتحادي مؤتمراََ صحفياََ في ختام جولاتها على اقليم النيل الأزرق و ولاية سنار والمشروعات الزراعية بها.

وأكد المتحدثون أن البلاد لن تحارب اقتصادياََ عن طريق الزراعة وبشرت اللجنة بإنتاج كافي لسد أية فجوة غذائية .

إلى ذلك استعرض رئيس اللجنة العليا الدكتور محمد عبدالرحمن محجوب النمير والي ولاية القضارف ما تم إنجازه من توصيات ورشة القضارف التي عقدت في العشرين من يونيو.

وأكد في كلمته أن تضافر الجهود الرسمية وجهود المزارعين أدى إلى تنفيذ كافة التوصيات والحلول مما أدى إلى تجاوز العديد من العقبات التي سببتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .