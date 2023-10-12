المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يلتقي بوزير الشؤون الدينية والأوقاف

أكد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف جاهزية قوات الشرطة لتوفير كافة الخدمات الهجرية للمواطنين خاصة جوازات السفر والأوراق الثبوتية الأخرى بجانب التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لترقية وتطوير تلك الخدمات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالأستاذ عبد العاطي أحمد عباس وزير الشؤون الدينية والاوقاف بحضور اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ، مبينا أن قوات الشرطة تعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين بما يمكنهم من أداء الشعائر الدينية بكل سهولة ويسر.