تفاهمات بين الجزيرة وزادنا لسفلتة 20 كيلو من الطرق





أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من شركة زادنا برئاسة الفريق الركن أبو بكر الشريف مدير مكتب الولاية ومدراء الإدارات بالشركة بحضور الأستاذ صلاح الدين المدني مدير عام مصلحة الأراضي بالولاية والمهندس هشام عبد الحفيظ مدير هيئة الطرق والجسور إلتزام حكومة الولاية بدفع المقدم المطلوب للشركة لسفلتت 20 كيلو متر من الطرق بالولاية وتذليل كل المعوقات التي تعترض سير العمل.

وأشار الوزير لجهود وزارته لتحريك المشاريع الولائية والإتحادية مع شركة زادنا داعياً لضرورة سفلتة جزء من الطريق القومي (مدني-سنار) الممتد من المستشفي التأهيلي إلي السوق المركزي بمدني لضمان عدم دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة العابرة لداخل مدينة مدني وإستئناف العمل في طريق أم القري وطريق (المناقل-مدني) إنفاذاً لتوجيهات مجلس السيادة إبان فترة السيول والأمطار واستكمال العمل في طريق شعلوها بطول 13.5 كيلو متر، ولفت للصيانة التي تمت في الطرق القومية بالولاية في طريقي مدني الخرطوم الشرقي والغربي وطريق مدني سنار وطريق مدني القضارف.

من جانبه شدد مدير مكتب زادنا بالولاية على ضرورة تفعيل مشاريع زادنا بالولاية في الطرق القومية وتكملة الصوامع وإنشاء مول كبير لخدمة إنسان الولاية إضافة لتكملة مشروع الشقق السكنية بالميناء البري بعدد 95 شقة وإستكمال 97 دكان تجاري، وعبر عن إشادته بوقفة والي الولاية وحله لجميع القضايا العالقة.