إبراهيم جابر يترأس إجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة





ترأس عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم بمدينة بورتسودان، الإجتماع الثالث للجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والسيد النائب العام، والسفير على الصادق وزير الخارجية المكلف وعدد من قادة الأجهزة النظامية والعدلية.

وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفي أن الإجتماع تداول حول القرار المقدم من بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان وما تم بشأنه في مجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الإجتماع إحيط علماً بفحوى القرار حيث تم إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف السيد الوزير أن الإجتماع وقف أيضاً على جهود اللجنة الوطنية للجرائم والإنتهاكات وجهود النائب العام خلال مشاركته في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.