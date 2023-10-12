بالصور.. والي الشمالية يضع حجر الأساس لوزارة الاستثمار ومدينة الأندلس الصناعية بدنقلا





قام والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الاستاذ الباقر أحمد علي اليوم بحضور عدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية ووزير الاستثمار والصناعة المكلف المهندس عمر علي صالح والعاملين بالوزارة قام بوضع حجر الأساس لمدينة الأندلس الصناعية بدنقلا في مساحة 750 ألف متر مربع في المرحلة الأولى وتصل في المرحلتين الثانية والثالثة إلى 25 مليون متر مربع.

كما قام الوالي بوضع حجر الأساس لمبني وزارة الاستثمار والصناعة الجديد في مساحة 10 ألف متر مربع، وأكد رئيس المجلس الأعلى للاستثمار في تصريح لسونا أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية وبداية جادة نحو ترقية وتطوير قطاع الاستثمار وإحداث التنمية والنهضة المنشودة بالولاية، وأشار إلى أن الولاية أصبحت الآن جاهزة لاستقبال المستثمرين والمؤسسات والشركات للاستثمار في القطاعات الزراعية، الصناعية والخدمية.

وأضاف أن حكومة الولاية الشمالية ماضية في تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الولاية وتوفير البنيات التحتية الجاذبة للاستثمار وعلي رأسها الكهرباء، معلناً عن إكتمال العمل في المحطتين التحويليتين بكل من دنقلا ومروي بنهاية العام الحالي وإضافة 300 ميقاواط بجانب الاستفادة من الطاقات المتجددة لإحداث نهضة صناعية كبري بالولاية، ووجه بضرورة الاسراع بتخطيط مناطق صناعية أخري في بقية محليات الولاية.

وقال الوالي إن توصيات ومخرجات مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني ستكون برنامج عمل لحكومة الولاية ووزارة الاستثمار والصناعة مشيدا بجهود وزير الاستثمار والصناعة المكلف المهندس عمر علي صالح والعاملين بالوزارة وحرصهم علي دفع عجلة الاستثمار والتطور للامام.

من جانبه اكد وزير الاستثمار والصناعة أن وضع حجر الاساس لمدينة الأندلس الصناعية وحجر الأساس لمبني الوزارة الجديد يأتي إستكمالاً لمخرجات مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني، مشيراً إلى أنه تم تخطيط مدينة الاندلس الصناعية وتجهيز الخدمات الأولية بها.

واضاف أن المدينة تبعد عن حاضرة مدينة دنقلا ب 7 كيلومترات وتقع بالغرب من الطريق القومي دنقلا الخرطوم وتتمتع بميزات تفضيلية وتستوعب، مجموعة من الصناعات الغذائية، البلاستيكية، الكميائية، مطاحن الغلال والتعبئة والتغليف.