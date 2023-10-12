وزير الخارجية المصري يبحث مع وزير خارجية إريتريا الأوضاع في السودان وغزة





استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، كلا من وزير الشؤون الخارجية في دولة إريتريا، عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية، يماني جبر آب، في إطار الزيارة الحالية التي يقومان بها إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية والمسؤولين الإريتريين أكدوا أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، حيث تم الوقوف على سبل تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية وجهود تطوير المشروعات القائمة بين مصر وإريتريا، وذلك بما يصُب في صالح تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الوضع الراهن في السودان بمزيد من القلق، نتيجة استمرار المواجهات القائمة، وتأثير ذلك الوضع على مستقبل استقرار السودان وجواره الإقليمى، حيث تم التأكيد على الدور المهم والمحورى الذي تضطلع به آلية دول جوار السودان في التعامل مع الأزمة والعمل على إيجاد حلول ناجعة ومستدامة تضمن الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى حرص على استعراض تقييم مصر للأوضاع المتدهورة في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وأثره على المدنيين وخطورته على مستقبل حلحلة القضية الفلسطينية على أساس مبادئ الشرعية الدولية بالشكل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأحاط وزير الخارجية المسئولين الإريتريين بمجمل الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على كافة المستويات، من أجل وقف التصعيد الجارى، ووضع حد للقصف الإسرائيلى المستمر ضد قطاع غزة، وفتح المجال من جديد للتهدئة كى يتم التعامل مع جذور المشكلة وأسبابها.

المصري اليوم