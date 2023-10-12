بالصور.. وزير المالية يلتقي أجاي بانغا رئيس البنك الدولي بالمغرب





إلتقى وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم، رئيس البنك الدولي أجاي بانغا على هامش إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من أكتوبر من الشهر الجاري.

حيث هنأ الوزير رئيس البنك الدولي بانتخابه لرئاسة مجموعة البنك وتمنى له النجاح في إدارتها.

جاء اللقاء عقب الجلسة العامة للجنة التنمية بالبنك الدولي الذي خاطبه الوزير ممثلًا لمجموعة إفريقيا الأولى، حيث طلب الوزير من السيد بانغا ضرورة دعم السودان في ظل المعاناة الراهنة، وقال إنه من الضروري إيجاد وسائل لدعم الدول الواقعة في ظل الحروب، وأضاف أنه يتفهم طبيعة عمل البنك الدولي المعقدة تجاه مناطق النزاعات ولكنه أضاف “أن الضحايا لا ينتظرون”.