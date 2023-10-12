تدشين تشغيل مكتب توثيق الشهادات التابع لوزارة الخارجية بقصر الثقافة بمدني

وأكد على أهمية إستمرار خدمات التوثيق من ولاية الجزيرة وقال إن الحرب الدائرة كشفت أهمية توفير الخدمات في الولايات .

من جانبه أوضح الاستاذ محمد ميرغني مدير مكتب التوثيقات بولاية الجزيرة أن المكتب يكمل حوالي 300 معاملة يومياً وقال إن موقع قصر الثقافة في مركز المدينة مما يسهل الوصول إليه.

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