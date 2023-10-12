سياسية
تدشين تشغيل مكتب توثيق الشهادات التابع لوزارة الخارجية بقصر الثقافة بمدني
دشن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم بقصر الثقافة بمدني تشغيل مكتب توثيق الشهادات التابع لوزارة الخارجية.
حيث وجه الوالي بإستضافة مكتب توثيق الشهادة الجامعية بنفس المبنى وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير كافة خدمات التوثيق فى موقع واحد.
وأكد على أهمية إستمرار خدمات التوثيق من ولاية الجزيرة وقال إن الحرب الدائرة كشفت أهمية توفير الخدمات في الولايات .
من جانبه أوضح الاستاذ محمد ميرغني مدير مكتب التوثيقات بولاية الجزيرة أن المكتب يكمل حوالي 300 معاملة يومياً وقال إن موقع قصر الثقافة في مركز المدينة مما يسهل الوصول إليه.
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