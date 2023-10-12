بادى يستقبل وزير العدل في الدمازين





إستقبل الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يرافقه عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية والأمين العام لحكومة الإقليم وقادة الإدارة القانونية صباح اليوم بمدخل مدينة الدمازين مولانا محمد سعيد الحلو وزير العدل والوفد المرافق لسيادته.

الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم أبان أن وزير العدل لدى لقائه الحاكم، أعرب عن تقديره لمواقف حكومة الإقليم في سبيل دعم الإستقرار الأمني والخدمي بالإقليم، مبيناً أن وزير العدل ثمن جهود اللجنة الأمنية وصادق تضحياتها من أجل ترسيخ دعائم الأمن في ربوع الإقليم خلال المرحلة السابقة.