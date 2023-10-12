ترك: حريصون على ان يتحد أهل الشرق





أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة أحمد محمد الأمين ترك حرصهم علي وحدة اهل الشرق.

وأوضح ترك لدى مخاطبته إحتفال مبادرة أبناء البجا بالخدمة العامة للتوقيع علي وثيقة تعزيز التعايش السلمي المجتمعي بين النظارات والكيانات المجتمعية بولاية كسلا بحضور والي ولاية كسلا بالإنابة عادل علوب وأعضاء لجنة أمن الولاية وقيادات الإدارة الأهلية بمختلف مسمياتها، أوضح أن المبادرة تمهد لقيام المؤتمر الجامع لكيانات الولاية وأن التوقيع على الوثيقة يعتبر يوماً ستنطلق منه المسيرة الآمنة للسودان والشرق.

ونوه ترك إلى حرص الدولة في أعلى مستوياتها بإستقرار الشرق وذلك من خلال تكوينها سابقاً للجنة لمعالجة كل إشكاليات الشرق.

وحيا ترك مواقف دولة اريتريا القوية من أجل أن يكون أهل الشرق وحدة واحدة إضافة إلى مواقف دول مصر، فرنسا والسعودية، كما حيا أبناء البجا وقيادتهم للمبادرة منوهاً إلى أن تسميتها تعني القومية وتشمل كل المتعايشين في شرق السودان.

وأوضح ترك بأن المبادرة ستكون من ضمن أوراق العمل التي ستقدم في المؤتمر القادم داعياً إلى تجميع وتوحيد المبادرات الأخرى السابقة وتقديمها للجنة العليا للمؤتمر .