



شهد والي كسلا المكلف بالانابة الاستاذ عادل عثمان علوب واعضاء لجنة امن الولاية وعدد من قيادات الولاية التنفيذية ورجالات الادارة الاهلية بصالة متنزه البستان ٬ شهدوا التوقيع على وثيقة تعزيز التعايش السلمي بين مكونات ولاية كسلا ضمن مبادرة ابناء البجا بالخدمة العامة لتعزيز السلم المجتمعي بين النظارات والكيانات المجتمعية.

واعلن ممثل الوالي مباركة حكومة الولاية ومساندتها للمبادرة وتوقيع الوثيقة، وحيا القائمين على امر المبادرة وحرصهم علي تحقيق الامن والاستقرار بالولاية وقال ان الامن والاستقرار الذي تحقق بالولاية كان بفضل قيادات الادارة الاهلية نتاجا لمبادراتهم وتسابقهم لمعالجة أي مشكلة تطرأ في الولاية.

واعرب علوب عن تمنياته ان تكون المبادرة فاتحة بين اهل الشرق عامة وولاية كسلا خاصة بان يتداعو لحل المشاكل التي تعاني منها الولاية وتعهد بان حكومة الولاية ستكون من اكبر الداعمين لانجاح المبادرة باسرع فرصة ممكنة.

ودعا إلى الوحدة والتماسك في ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد وقال ان تداعي مختلف قيادات ومكونات ولاية كسلا يعتبر رسالة قوية بان شعب ولاية كسلا يقف خلف قواته المسلحة حتى تحقيق النصر على التمرد في الحرب التي فرضت على القوات المسلحة والشعب.

وجدد جاهزية شعب الولاية لدعم القوات المسلحة مستشهدا بالمواقف المسجلة منذ بداية الاحداث من مختلف القبائل والمحليات التي تداعت لاسناد القوات المسلحة ماديا ومعنويا و تطرق إلى معسكرات المستنفرين التي انتظمت الولاية تحت راية الوطن والتداعي نحوها ليس من منظور سياسي او قبلي.