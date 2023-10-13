إجتماع ببيروت لمناقشة آليات إنفاذ مبادرة الجامعة العربية بدعم الموسم الزراعي في السودان





عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية إجتماعاً ببيروت لمناقشة آليات إنفاذ مبادرة الجامعة العربية بدعم الموسم الزراعي في السودان.

شارك في الإجتماع يوم الخميس 12 أكتوبر حضورا ببيروت عدد من وزراء الزراعة العرب وعدد من ممثلي المنظمات والصناديق والهيئات العربية، والمستثمرين السودانيين والعرب، وعبر تقنية الزووم شارك وزير الزراعة السوداني، ومحافظ مشروع الجزيرة.

في مستهل الإجتماع أشار البروفسير ابراهيم الدخيري إلى أن الهدف منه التأسيس لآليات الدعم الطارئ للموسم الزراعي في السودان عبر المنح أو القروض التفضيلية أو الزراعة التعاقدية أو التبادل السلعي أو اي صيغ أخرى يتفق عليها.

وزير الزراعة ابو بكر عمر البشرى أشار إلى أنه تم في الموسم الصيفي زراعة 36 مليون فدان، وقد تم التركيز على محصولات الأمن الغذائي الذرة والدخن، ووصلت المزروعات الآن مرحلة الحصاد.

وأضاف أن البنك الزراعي كجهة متخصصة أفادت أن احتياجات الدعم الطارئ للحصاد من مواد بترولية وخيش وخلافه في حدود 35 مليار جنيه سوداني تعادل حوالي 4 مليون دولار.

بينما احتياجات الموسم الشتوي من مواد بترولية وبذور محسنة واسمدة بنوعيها وعمليات التحضير والحصاد هي في حدود 315 مليار جنيه سوداني تعادل 370 مليون دولار.

وأشار إلى أن وزارة المالية والبنك الزراعي على استعداد لتوفير الضمانات للجهات الممولة، مضيفا أن السودان مؤهل لزراعة القمح.

وأكد البشرى أن أبواب السودان مفتوحة للزراعة التعاقدية والتبادل السلعي، مشيرا لفرص الاستثمار بالقطاع، لافتا ان المساحة الصالحة للزراعة 175 مليون فدان.

سونا