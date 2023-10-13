قوات الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر وضعنا كل التحوطات اللازمة لخريف هذا العام





أشار العميد أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف 2023م في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إلى اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف اليوم برئاسة والى الولاية المكلف الذى اطمئن علي الإستعدادات لفصل الخريف.

والوقوف على مجمل سير عمل طواريء الخريف وإجازة خطة الطواريء للخريف بكل محاورها المختلفة والتي تشمل الدفاع المدني _محور الشئون الهندسية _محور الشئون الصحية_ محور المحليات ومحور الإعلام ؛ مبيناً بأن التكلفة التشغيلية قيد التشغيل مشيراً أن الإجتماع أصدر عدد من القرارات التي تصب في تأمين مدينة بورتسودان والتي تتحمل العبء الأكبر في الخريف الشتوي.

المكتب الصحفي لشرطة السودان