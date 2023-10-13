مدير قوات الجمارك يفتتح فرع الحظيرة الجمركية دنقلا

في إطار الوقوف الميداني للمحطات الجمركية افتتح الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور حظيرة دنقلا الجمركية لتنضم الي المحطات الجمركية الفاعلة ذلك لتفعيل عمل المحطات لزيادة وتيرة حركة التجارة وعبور البضائع والسلع.

وفي ذات الاتجاه افتتح سعادته المباني الجمركية الجديدة بالحظيرة إيذاناً بإنتقال الإدارة العامة للعمليات الجمركية ودائرة جمارك الولايات ذلك وفق الترتيبات الإدارية لقوات الجمارك لمواكبة هذه المرحلة الحساسة من عمر البلاد والتي ينظر فيها إلى قوات الجطمارك بالحامي للاقتصاد القومي.

المكتب الصحفي لشرطة السودان