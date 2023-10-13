الأرجنتين تهزم باراجواي وتتصدر التصفيات والبرازيل تتعثر بالتعادل أمام فنزويلا





انتصر منتخب الأرجنتين على باراجواي بهدف نظيف، يوم الجمعة، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

سجل نيكولاس أوتاميندي، هدف الفوز للتانجو في الدقيقة الثالثة من المباراة، التي أقيمت على ملعب المونومنتال.

ولم يبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اللقاء من البداية، حيث لعب بديلا في الشوط الثاني.

وارتفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، بفارق نقطتين عن البرازيل صاحبة الوصافة.

أما باراجواي لم تحصد سوى نقطة واحدة حتى الآن تحل بها في المركز الثامن، وتستمر في تقديم أداء متواضع رغم تعيين دانييل جارنيرو مدربا جديدا خلفا لجييرمو باروس سيكلوتو.

وسقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي 1-1 على أرضه أمام نظيره الفنزويلي، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وظهر منتخب البرازيل بأداء باهت وسط جمهوره، في المباراة التي أقيمت بمدينة كويابا، ليهدر صدارة التصفيات لصالح الأرجنتين.

ورغم تقديم نيمار لأداء جيد، لم يظهر فينيسيوس جونيورز بمستواه المعهود، كما لم يكن رودريجو موفقا على المرمى، بينما بدا ريتشارليسون ضائعا في منطقة الجزاء.وتراجعت البرازيل للمرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، متأخرة بفارق نقطتين عن الأرجنتين المتصدرة.

فيما حل منتخب فنزويلا في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

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