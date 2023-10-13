شاهد بالفيديو .. أردول: وقفنا على الترتيبات الفنية اللازمة لافتتاح سوق تداول الذهب بعطبرة

قال مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية بأنه وقف على الترتيبات الفنية اللازمة لافتتاح سوق تداول الذهب بعطبرة -ولاية نهر النيل (Gold Exchange Market-GEM) ضمن سلسلة خمسة أسواق تسعى الشركة السودانية للموارد المعدنية لافتتاحها.

وأضاف أردول على صفحته الرسمية “فيسبوك” يوم الخميس بأن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة المعادن لاحكام السيطرة على تداول وصادر الذهب ، ستكتمل سلاسل التوريد لقطاع التعدين بهذه الاسواق وسوف تسيطر الدولة بشكل كامل على منتج الذهب وتداوله .