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بالصور.. مناوي يلتقي مسؤول القرن الأفريقي بمفوضية الإتحاد الأوروبي
عقد حاكم اقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان القائد مني آركو مناوي إجتماعاً صباح اليوم مع مسؤول القرن الافريقي بمفوضية الإتحاد الأوروبى بحضور سفير الإتحاد الأوروبي بالسودان.
حيث ناقش الإجتماع الوضع الإنساني في الإقليم وضرورة إسهام الإتحاد الأوروبي في إرساء السلام والإستقرار بالسودان ومساعدة إقليم دارفور حتى يخرج من هذه المحنة.
هذا ومن جانبه شكر حاكم إقليم دارفور الإتحاد الأوروبي لأدواره الكبيرة في كل قضايا السودان والإقليم قائلاً أن الإتحاد الأوروبي يمثل أهم ركائز السياسة الدولية وننتظر منه الكثير لوقف الحرب بالسودان ومساعدة إقليم دارفور.
سونا
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