تنفيذ مشروع الرماية لمستنفري حلفا الجديدة ونهر عطبرة





نفذت إدارة قوات الاحتياط قطاع كسلا مجموعة حلفا الجديدة مشروع الرماية بالزخيرة الحية لمستنفري معسكرات الكرامة بمحليتي حلفا ونهر عطبرة بدورة جبال القطار الكبرى بحضور قائد الفرقة 11 مشاه ‍ اللواء ركن حسن أبوزيد حسن، قائد شعبة الإدارة العقيد ركن علي حسان، قائد منطقة حلفا ونهر عطبرة العسكرية العقيد ركن مدثر حسن صالح، قائد المجموعة الرائد صفوان عبداللطيف بجانب القيادات التنفيذية والأمنية والمجتمعية.

وأكد اللواء أبوزيد أن مشروع الرماية يأتي تتويجا للفترة التدريبية للمستنفرين وتأكيداً لإجادة إستخدام السلاح للذين لبوا نداء القائد العام للدفاع عن الوطن.

وأوضح أن منطقتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة تعدان نموذجاً للتنوع والترابط وأن معسكرات الإستنفار ضمت نخباً من القضاة، العلماء، الرعاة، الإطباء، رجال المال والأعمال والشباب المتحفزين لدحر المتمردين.

وقال إن التلاحم الشعبي الكبير مع القوات المسلحة يعتبر دافعاً كبيراً للمقاتلين ورسالة قوية للعالم أجمع أن السودان لن يؤتى بخيانة أو غدر وسيظل على الدوام قوياً وموحداً بشعبة الوفي و قواته الباسلة.