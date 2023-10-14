الجيش السوداني: قتلى وجرحى في قصف للدعم السريع بأم درمان





أعلن الجيش السوداني مقتل وإصابة 17 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على مناطق سكنية، في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله -في تسجيل صوتي بثه حساب القوات المسلحة السودانية على فيسبوك-، إن قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها بحق المدنيين، وقصفت أحياء بمنطقة الثورة في أم درمان.

من جانبها، أفادت منظمة “محامو الطوارئ” (حقوقية غير حكومية) بأن قوات الدعم السريع كثفت قصفها على عدد من أحياء أم درمان، وأدى القصف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب المصدر نفسه.

وقالت المنظمة في بيان، إن قوات الدعم السريع استهدفت بالأسلحة الثقيلة الأحياء السكنية في مناطق الثورة والجرافة والحتانة وود البخيت بأم درمان.

ومنذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل/نيسان الماضي، قتل أكثر من 5 آلاف شخص، ونزح ما يزيد عن 5 ملايين داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

الجزيرة نت