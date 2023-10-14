بلدية القضارف تنفذ الحمله الكبرى لإصحاح البيئة





نفذت بلدية القضارف يومي الخميس والجمعة بالسوق العمومى بمدينة القضارف وعدد من الاحياء المجاورة للسوق حملة كبري للرش بالمبيدات والنظافة واصحاح البيئة بمشاركة واسعة من قطاعات وفعاليات المجتمع المختلفة.

حيث وقف والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب لدى تفقده صباح اليوم سير الحملة بالسوق الكبير.

وأكد الوالي المكلف حرص حكومة الولاية واهتمامها البالغ بعمليات الرش والنظافة وإصحاح البيئة من أجل مكافحة حمى الضنك والاسهالات المائية مشيدا بجهود البلدية في عمليات النظافة واصحاح البيئة.

من جانبه أكد نائب المدير التنفيذى لبلدية القضارف الاستاذ صديق خالد دفع الله إستمرار البلدية في عمليات النظافة والرش الضبابي واصحاح البيئة معربا عن شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في الحملة وعلى رأسها الجيش وطالب التجار وأصحاب المحلات التجارية بالمحافظة على نظافة السوق الكبير.