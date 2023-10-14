وزير المالية يلتقي المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الأولى بالبنك الدولي





التقى وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الأولى بالبنك الدولي د.فلوريبرت نجاروكو.

وتناول اللقاء تحديات التنمية التي تواجهها القارة الافريقية وكيفية تحقيق رؤية أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في المجموعة الأفريقية الأولى.

كما تناول اللقاء دور المجموعة الأفريقية في حث الإدارة العليا للبنك الدولي لتقديم الدعم للدول الافريقية في مشاريع التنمية المستدامة في مجال الزراعة والخدمات الصحية والتعليم، بالإضافة إلي المساهمة في تدريب وتأهيل كوادر بشرية وبناء قدرات الشباب في المؤسسات المالية الدولية حتى يساهموا بالفعالية المطلوبة في تطوير النظام المالي في البلدان الأفريقية.

من جانبه شكر الوزير د.فلوريبرت نجاروكو المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الأولى بالبنك الدولي على سعيه الدؤوب لدعم الدول الأفريقية وحثه المستمر لإدارة البنك لمساعدة السودان لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها حالياً.