انعقاد اجتماع مديري الجامعات الحكومية بجامعة البحر الأحمر بالأحد





يخاطب بروفيسور محمد حسن دهب المكلف بمهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمى يوم بعد غد الأحد بقاعة المؤتمرات الدولية بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان إجتماع مديري الجامعات الحكومية بحضور الأستاذ علي الشيخ السماني الأمين العام المفوض للوزارة ومديري الإدارات بالوزارة.

وأكد بروف دهب على تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لضمان إستقرار التعليم العالي بالبلاد حرصاً على مستقبل الطلاب، مؤكداً بأن التعليم العالي يلعب دوراً مهماً وحيوياً في حياة الشعوب واستقرارها وفي تطورها الإقتصادي، الثقافي والإجتماعي، لأنه أساس التنمية البشرية.

وأبان بأنهم أمام تحديات جسام في الظروف التي خلفتها الحرب التي ضربت أنحاء مختلفة بالبلاد، وتسببت في إلحاق الضرر بالبنى التحتية والبشرية من قبل المليشيات المتمردة، مؤكداً بأن العالم أجمع شهد تدمير مباني رئاسة الوزارة وعدد كبير من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة.

هذا ومن المقرر أن يناقش الإجتماع المشكلات والمعوقات التي تواجه الجامعات في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجههم لإستئناف الدراسة، وموقف الدعم المقدم من وزارة المالية للجامعات، ودور مؤسسات التعليم العالي في الوضع الراهن والمستقبلي وحجم الأضرار الفعلية التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي.

كما وسوف يستعرض الإجتماع تقرير الصندوق القومي لرعاية الطلاب حول الإيواء بالداخليات والمعالجات التي سوف تتم بالتنسيق مع الولاة واللجان الأمنية بالولايات، وذلك حسب توجيه مجلس الوزراء بإيجاد البدائل والحلول للنازحين بالتنسيق مع الرعاية الاجتماعية والمنظمات.